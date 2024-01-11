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Россияне в праздники стали больше тратить на спа-услуги и развлечения

Россияне в праздники стали больше тратить на спа-услуги и развлечения

По данным аналитиков, с 1 по 8 января по сравнению с тем же периодом 2023 года россияне увеличили траты на спа-услуги, развлекательные мероприятия, рестораны и обучение, а также чаще бронировали гостиницы в городах России.

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