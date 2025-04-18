Когда тепло вернется на Алтай и сколько дней еще будет холодно?

Согласно долгосрочному прогнозу, выше +20 градусов не ожидается до середины мая, однако будет весьма тепло В Алтайском крае после аномально жарких выходных, 12 и 13 апреля, когда столбики термометров поднимались до +30 градусов, погода резко испортилась: минусовые температуры, дожди, а накануне даже выпал снег.