В лесу Братского района браконьеры убили лося

В Братском районе сотрудники охотничьего надзора и полиции выявили факт браконьерства. В лесу они обнаружили автомобиль марки ЛУАЗ, в котором находилось мясо лося и петли из металлического троса, сообщает «Охотнадзор38″.
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