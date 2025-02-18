41-летняя звезда «Универа» снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном образе без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.