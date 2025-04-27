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Русская весна

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Нарышкин: Лондон может пойти на провокации против РФ на территории любой страны

Нарышкин: Лондон может пойти на провокации против РФ на территории любой страны

Британия может пойти на провокации против России. Об этом заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, отвечая на вопрос о возможности диверсий Лондона на территории Украины с применением химического оружия.

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