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«Байер» продает Паласиоса «Ипсвичу» за 25+5 млн евро. Хавбек подпишет контракт на 4 года

Эксекиэль Паласиос перейдет из « Байера » в « Ипсвич ». Клубы достигли договоренности о трансфере 27-летнего полузащитника, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

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