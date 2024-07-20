Спасатели помогли молодому человеку, застрявшему на Никольской сопке в Петропавловске-Камчатском. Вечером 19 июля поступила информация о том, что двадцатилетний мужчина не смог самостоятельно спуститься со склона сопки.
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