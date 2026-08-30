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"Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политической казнью для Зеленского — эксперт

"Приглашение на казнь": выборы на Украине станут политической казнью для Зеленского — эксперт

Проведение президентских выборов на Украине обернется для Владимира Зеленского политическим поражением, поэтому он будет прибегать к различным уловкам, чтобы не допустить их проведения.

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