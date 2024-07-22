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Масштабный налет беспилотников на Ростовскую область: охотятся и на военный аэродром

Масштабный налет беспилотников на Ростовскую область: охотятся и на военный аэродром

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, прошедшей ночью на севере региона силами ПВО подавлено и уничтожено 47 БПЛА.

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