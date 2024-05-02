За неудаление борщевика с земель населенных пунктов хотят ввести штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Наказание грозит губернаторам регионов.
Губернаторов предлагают штрафовать за борщевик
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина
Очень давно пора.......
Ответить
17 час.
Надежда Белугина
ТАК, УДИВЛЯЯ, И ЖИВЁМ. Всё начинается с мелочи. Но на мелочь кто же вниманье обратит? Никогда не мелочимся. Ждём большой беды. И так во всём. Потом битву начинаем с денежным и нерво пролитием. Борщевик разрастается, деревья от ветра падают, потому что у клёна американского слабый ствол. Но он быстро разрастается и мы это приветствуем. Аллергенный? Зато быстро крону даёт. Надежда Белугина-Подюжская (НЕЗАТЕЙЛИВЫМ ПЕРОМ...) Кто борщевик теперь не знает? Когда-то не был нам знаком. В селе хозяйство поднимая, В горах нашли коровам корм. Ах, как же счастлив был Сосновский, Что имя в мире зазвучит. Хрущёв был рад и по-отцовски, Пообещал, что наградит. Учёный рад. А вот коровы Не стали эту зелень есть. За вредность имя ей готово Дословно – «сталинская месть». Теперь проблему все мы видим, А на борьбу - готовь рубли. Но, чтобы город не обидеть Другую «дивность» завезли. Кто знает клён американский? Характер тоже хулиганский,
Ответить
15 час.
Свежие комментарии