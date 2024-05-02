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    Очень давно пора.......Губернаторов пред...

Губернаторов предлагают штрафовать за борщевик

Губернаторов предлагают штрафовать за борщевик

За неудаление борщевика с земель населенных пунктов хотят ввести штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Наказание грозит губернаторам регионов.

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Комментарии
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Галина
Очень давно пора.......
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17 час.
Надежда Белугина
ТАК, УДИВЛЯЯ, И ЖИВЁМ. Всё начинается с мелочи. Но на мелочь кто же вниманье обратит? Никогда не мелочимся. Ждём большой беды. И так во всём. Потом битву начинаем с денежным и нерво пролитием. Борщевик разрастается, деревья от ветра падают, потому что у клёна американского слабый ствол. Но он быстро разрастается и мы это приветствуем. Аллергенный? Зато быстро крону даёт.  Надежда Белугина-Подюжская (НЕЗАТЕЙЛИВЫМ ПЕРОМ...) Кто борщевик теперь не знает? Когда-то не был нам знаком. В селе хозяйство поднимая, В горах нашли коровам корм. Ах, как же счастлив был Сосновский, Что имя в мире зазвучит. Хрущёв был рад и по-отцовски, Пообещал, что наградит. Учёный рад. А вот коровы Не стали эту зелень есть. За вредность имя ей готово Дословно – «сталинская месть». Теперь проблему все мы видим, А на борьбу - готовь рубли. Но, чтобы город не обидеть Другую «дивность» завезли. Кто знает клён американский? Характер тоже хулиганский,
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15 час.

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