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Global Times: в Китае создали симулятор тайфуна с ветром около 160 км/ч

Global Times: в Китае создали симулятор тайфуна с ветром около 160 км/ч

В китайском Ханчжоу посетителям предлагают пройти тренировку, имитирующую тайфун и наводнение. Ветер в специальной зоне разгоняют до 165 км/ч, а на участников обрушиваются сотни тонн воды, сообщила газета Global Times .

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