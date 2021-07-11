Ушки-хвостики

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Разводчики довели собаку до истощения и просто выбросили. Волонтеры спасли ее от гибели

Разводчики довели собаку до истощения и просто выбросили. Волонтеры спасли ее от гибели

Эту истощенную собаку нашли на улице. В облезлой и худой собаке сложно было узнать породистого алабая.

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Марина Сазонова
Почему этих тварей за такое отношение к животным не наказывают уголовно? Их надо наказывать не рублём, а садить в тюрьму! Только так и ни как иначе. Ведь они держат животных в клетках, пусть суки на себе испытают все прелести жизни! На 5 лет, и не меньше.

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