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Мировое обозрение

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«Инструмент выживания»: В Раде объяснили, зачем Зеленский угрожает самолётам над Россией

«Инструмент выживания»: В Раде объяснили, зачем Зеленский угрожает самолётам над Россией

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук публично объяснил мотивы киевского руководства: заявления Владимира Зеленского об угрозах гражданским самолётам в небе над Россией — это не спонтанная риторика, а продуманный шаг по срыву мирного урегулирования.

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