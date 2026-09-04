Депутат Верховной рады Артём Дмитрук публично объяснил мотивы киевского руководства: заявления Владимира Зеленского об угрозах гражданским самолётам в небе над Россией — это не спонтанная риторика, а продуманный шаг по срыву мирного урегулирования.