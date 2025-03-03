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Аналитик Левин рассказал о планах США по замене Зеленского

Аналитик Левин рассказал о планах США по замене Зеленского

Старший лейтенант сухопутной армии Израиля и по совместительству военный аналитик Игаль Левин допустил, что США на определенном этапе пожелают «убрать» Владимира Зеленского.

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Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
Эка невидаль , проколы в дипломатии с лихвой покрываются виртуозной игрой на фортепиано ...с чем он с громадным успехом колесит по всем странам, где ему ни в чём не отказывают добрые люди . Без участия, кстати в ней шаловливых ручонок , которые только отвлекают любопытного зрителя , а в это время другие ручки как у индийской богини творят отнюдь не право мерные действия , шарят по чужим карманам , другие , просто протягивают для подати милостыни , другие эту мелочь подхватывают и уже пускают в оборот на приобретение и продажу чего- нибудь , другие уже подсыпают на ноготок безобидный лечебный порошочек , какие-то запускают в бюджет страны и т.д. В общем всем дела находятся, идеи появляются молниеносно .
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