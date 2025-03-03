Аналитик Левин рассказал о планах США по замене Зеленского

ВЧ

Валерий Чикунов

Эка невидаль , проколы в дипломатии с лихвой покрываются виртуозной игрой на фортепиано ...с чем он с громадным успехом колесит по всем странам, где ему ни в чём не отказывают добрые люди . Без участия, кстати в ней шаловливых ручонок , которые только отвлекают любопытного зрителя , а в это время другие ручки как у индийской богини творят отнюдь не право мерные действия , шарят по чужим карманам , другие , просто протягивают для подати милостыни , другие эту мелочь подхватывают и уже пускают в оборот на приобретение и продажу чего- нибудь , другие уже подсыпают на ноготок безобидный лечебный порошочек , какие-то запускают в бюджет страны и т.д. В общем всем дела находятся, идеи появляются молниеносно .