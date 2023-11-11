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Онколог назвал продукт, употребление которого может привести к раку кишечника

Онколог назвал продукт, употребление которого может привести к раку кишечника

Любимый многими продукт несёт угрозу для здоровья кишечника. И речь сейчас не о сахаре.Продуктом, который может привести к развитию рака кишечника, является копчёная колбаса, утверждает онколог и хирург Иван Карасёв.

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