📷❗️Над Донецком осуществлен перехват наряда из нескольких 227-мм управляемых реактивных снарядов M30/31A1 GMLRS на нисходящих ветвях траекторий.
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📷❗️Над Донецком осуществлен перехват наряда из нескольких 227-мм управляемых реактивных снарядов M30/31A1 GMLRS на нисходящих ветвях траекторий.