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Врач рассказал, при каких болезнях помогает смех

Врач рассказал, при каких болезнях помогает смех

Global Look Press/Chris Robbins/moodboard Смех способен снижать боль при артрите, понижать уровень сахара в крови, улучшать работу дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, а также устранять физическую и психологическую усталость.

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