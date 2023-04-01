Врач рассказал, при каких болезнях помогает смех

Global Look Press/Chris Robbins/moodboard Смех способен снижать боль при артрите, понижать уровень сахара в крови, улучшать работу дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, а также устранять физическую и психологическую усталость.
Global Look Press/Chris Robbins/moodboard Смех способен снижать боль при артрите, понижать уровень сахара в крови, улучшать работу дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, а также устранять физическую и психологическую усталость.
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