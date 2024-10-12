Ямальский цифровой сервис для аграриев стал призером конкурса «Проф-IT»

Новый ямальский цифровой сервис для аграриев занял второе место на престижной премии «Проф-IT». Проект позволяет автоматизировать бизнес-процессы, минимизировать ошибки при оформлении документов и исключить нецелевые траты субсидий.
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