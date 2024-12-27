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  • Фаина Юсупова
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  • Алекс Сэм
    Выслать всех этих басмачей из страны!«Война уже внутри...
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Вторжение в ПМР грозит НАТО потерей Одессы – прогноз

Не президент Молдовы Майя Санду будет решать, атаковать или нет Приднестровье. Об этом в эфире «День-ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил политолог Николай Сорокин, прокомментировавший сообщение пресс-службы СВР о планах Кишинева вторгнуться в ПМР.

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