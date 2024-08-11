Простой лайфхак, чтобы уменьшить количество высыпаний на лице

Чтобы уменьшить количество высыпаний на лице, достаточно применить один простой лайфхак. Мы готовы тратить деньги на уходовую косметику и различные процедуры в кабинете косметолога, лишь бы кожа оставалась чистой.
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