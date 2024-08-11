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Простой лайфхак, чтобы уменьшить количество высыпаний на лице

Простой лайфхак, чтобы уменьшить количество высыпаний на лице

Чтобы уменьшить количество высыпаний на лице, достаточно применить один простой лайфхак. Мы готовы тратить деньги на уходовую косметику и различные процедуры в кабинете косметолога, лишь бы кожа оставалась чистой.

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