Забытые республики Русской украйны: вольный город Одесса

Вооружённые силы Донецко-Криворожской республики, бронепоезд «Гром», Енакиево, начало 1918 года В период Русской смуты на территории Малороссии, кроме Украинской народной республики, созданной Центральной радой, и Украинской державы Скоропадского, имелось ещё несколько государственных образований.
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