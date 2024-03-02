Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Tatyana Zaytseva
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  • Геннадий Бережнов
    США  постепенно приучают РФ к факту участия НАТО в конфликте. Неужели это новость для Путина. Они сначала везли шлемы...Шурыгин: ядерные ...
  • mullonen
    Да темы какие-то... для слепых даунов с незаконченным начальным. Интересная аналитика редкость.Русских будут уби...

Нельзя бесконечно идти против Бога и безбедно существовать...

Комментарий  с  Перемог.   Сделан  был  достаточно  давно,    и  в  телеграмме  у  меня  был  выложен    тоже    давно,  а  здесь   выкладываю  сейчас   -  ибо  намедни  посмотрела   я,  как  сионофашисты  убивали   палестинцев,  пришедших  за  гуманитаркой,  и    выкладываю.

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