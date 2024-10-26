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В Казани в Апанаевском медресе открыли библиотеку к 255-летнему юбилею мечети

В Апанаевском медресе в Казани отпраздновали 255-летие мечети Апанай. К круглой дате приурочили открытие библиотеки в медресе и конференцию «Служение имамом Апанаевской мечети для веры и народа: история и время».

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