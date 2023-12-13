Губернатор Кондратьев подтвердил данные об открытии аэропорта в Краснодаре

Губернатор Вениамин Кондратьев подтвердил информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре, отметив, что окончательное решение может быть принято после тестового полета, запланированного на 15 декабря.
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