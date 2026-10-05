Сокол
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Сокол

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Команда МАИ из района Сокол победила во всероссийском конкурсе

Московский авиационный институт (МАИ) в районе Сокол стал победителем всероссийского конкурсного отбора студенческих конструкторских бюро.

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