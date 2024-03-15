Старт голосования на выборах президента РФ

15 марта в России стартует трехдневное голосование на выборах главы государства. В выборах участвуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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