Старт голосования на выборах президента РФ

15 марта в России стартует трехдневное голосование на выборах главы государства. В выборах участвуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.