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Культуромания

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Тульский фольклорный ансамбль «Вереница» выступил на проекте «Крапивна. Летний сезон»

Тульский фольклорный ансамбль «Вереница» выступил на проекте «Крапивна. Летний сезон»

29 августа 2026 года в сквере Музея Земства и градостроительной истории (с. Крапивна Тульской области) состоялось заключительное событие серии «Крапивна.

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