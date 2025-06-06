Министр торговли США призвал быстрее строить предприятия по выпуску чипов и лучше следить за соблюдением санкций в КитаеДональд Трамп (Donald Trump) настроен многие вопросы внешней политики США определять через торговые отношения с другими странами, поэтому министерство торговли выходит на первый план в реализации многих его инициатив.