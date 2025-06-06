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Министр торговли США призвал быстрее строить предприятия по выпуску чипов и...

Министр торговли США призвал быстрее строить предприятия по выпуску чипов и...

Министр торговли США призвал быстрее строить предприятия по выпуску чипов и лучше следить за соблюдением санкций в КитаеДональд Трамп (Donald Trump) настроен многие вопросы внешней политики США определять через торговые отношения с другими странами, поэтому министерство торговли выходит на первый план в реализации многих его инициатив.

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