Министр торговли США призвал быстрее строить предприятия по выпуску чипов и лучше следить за соблюдением санкций в КитаеДональд Трамп (Donald Trump) настроен многие вопросы внешней политики США определять через торговые отношения с другими странами, поэтому министерство торговли выходит на первый план в реализации многих его инициатив.
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