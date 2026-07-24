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Культуромания

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Марина Захаренко рассказала о роли библиотек в укреплении международного сотрудничества

Марина Захаренко рассказала о роли библиотек в укреплении международного сотрудничества

Генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Марина Захаренко дала интервью телеканалу TV BRICS, в котором рассказала о роли библиотек в укреплении международного сотрудничества.

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