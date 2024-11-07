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На отдыхе в Турции попробовал очень вкусное блюдо «Имам Баялды»: узнал рецепт и сделал дома уже 3 раз и еще буду делать

На отдыхе в Турции попробовал очень вкусное блюдо «Имам Баялды»: узнал рецепт и сделал дома уже 3 раз и еще буду делать

Дорогие друзья, сегодня поделюсь с вами нереально вкусным рецептом, который привез из Турции. Блюдо готовится из баклажанов и сезонных овощей, называется "Имам баялды", что в переводе с турецкого означает, что имам упал в обморок когда попробовал это блюдо, настолько оно вкусное.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Турция, турция.
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20 час.
л
людмила
Спасибо, очень вкусно.
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16 час.

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