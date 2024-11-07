На отдыхе в Турции попробовал очень вкусное блюдо «Имам Баялды»: узнал рецепт и сделал дома уже 3 раз и еще буду делать

Дорогие друзья, сегодня поделюсь с вами нереально вкусным рецептом, который привез из Турции. Блюдо готовится из баклажанов и сезонных овощей, называется "Имам баялды", что в переводе с турецкого означает, что имам упал в обморок когда попробовал это блюдо, настолько оно вкусное.