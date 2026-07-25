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Византийский хор из Твери посетил Чувашию с праздничным визитом

Византийский хор из Твери посетил Чувашию с праздничным визитом

Византийский хор «Аксион Естин» принял участие в торжественных богослужениях в Чувашии. С 20 по 21 июля в Чувашской Республике прошли торжественные мероприятия, приуроченные к пребыванию ковчега с частицей мощей святителя Николая Чудотворца.

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