Византийский хор из Твери посетил Чувашию с праздничным визитом

Византийский хор «Аксион Естин» принял участие в торжественных богослужениях в Чувашии. С 20 по 21 июля в Чувашской Республике прошли торжественные мероприятия, приуроченные к пребыванию ковчега с частицей мощей святителя Николая Чудотворца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии