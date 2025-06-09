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Царьград

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Массовая "неуспеваемость": только 17% детей мигрантов допущены к экзамену по русскому языку в России

Массовая "неуспеваемость": только 17% детей мигрантов допущены к экзамену по русскому языку в России

Данная мера направлена на усиление контроля и учета детей мигрантов.По состоянию на 22 мая, только 498 детей мигрантов, что составляет всего 17% от общего числа заявившихся (2868), были допущены к экзамену по русскому языку.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Остальных выблядков семьями домой!
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