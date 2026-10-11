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Царьград

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"Яндекс" после ударов по дата-центрам не сможет восстановиться до 2028-го? Трухачёв ответил – не о том волнуемся

"Яндекс" после ударов по дата-центрам не сможет восстановиться до 2028-го? Трухачёв ответил – не о том волнуемся

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали крупный дата-центр компании "Яндекс" во Владимире. В результате инцидента объект был полностью обесточен и прекратил работу, что спровоцировало масштабную волну сбоев в работе ключевых цифровых платформ как внутри России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

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