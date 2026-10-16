Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил о переговорах с Индонезией по организации первого рейса с использованием Северного морского пути в 2027 году.
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