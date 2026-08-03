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Поварёнок с лучшими рецептами

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Бибим Гуксу

Бибим Гуксу

В Корее Бибим Гуксу, что, кстати, переводится как «смешаная лапша», является одним из самых популярных блюд из холодной лапши с острым кисло-сладким соусом на основе пасты кочуджан.

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