Средняя стоимость недельного новогоднего тура с вылетом из России 30 декабря – 2 января сейчас составляет около 150 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕС переплатил за ...
- Гарантии безопасн...
- JF МИД КНР подтверди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым