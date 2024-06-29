Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    А может она слишком много хочет? Во всех статьях она хочет и хочет! А Россиянам вообще по барабану, что она хочет! Ка...Загитова признала...
  • Михаил Мамонов
    Поддерживаю Александра Ивановича полностью. Мораторий на смертную казнь должен быть отмененБастрыкин предлож...
  • Михаил Мамонов
    а ты что с луны свалилсяГлава Дагестана М...

STM: создано антитело от вируса Нипах, смертельного для человека в 90% случаев

STM: создано антитело от вируса Нипах, смертельного для человека в 90% случаев

Американские ученые из Университета штата Техас и специалисты фармацевтический компании Mapp Biopharmaceutical разработали экспериментальное моноклональное антитело, нацеленное на зоонозный (передающийся от животных людям) вирус Нипах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх