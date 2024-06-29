STM: создано антитело от вируса Нипах, смертельного для человека в 90% случаев

Американские ученые из Университета штата Техас и специалисты фармацевтический компании Mapp Biopharmaceutical разработали экспериментальное моноклональное антитело, нацеленное на зоонозный (передающийся от животных людям) вирус Нипах.
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