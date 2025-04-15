Певица Кэти Перри и невеста создателя Amazon отправились в космос

Корабль New Shepard компании Blue Origin успешно отправился в космос с первым полностью женским экипажем, в который вошли известная певица Кэти Перри и Лорен Санчес - невеста основателя Amazon Джеффа Безоса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии