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Дзюник: за приезд в Россию Ван Дамм может запросить 10 млн долларов

Дзюник: за приезд в Россию Ван Дамм может запросить 10 млн долларов

Актер и спортсмен Жан-Клода Ван Дамм может приехать в Россию, чтобы заработать. Комментируя aif.ru опубликованное в соцсетях заявление актера о желании посетить РФ, продюсер Леонид Дзюник отметил, что его гонорар может составить 10 миллионов долларов.

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