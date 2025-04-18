Дзюник: за приезд в Россию Ван Дамм может запросить 10 млн долларов

Актер и спортсмен Жан-Клода Ван Дамм может приехать в Россию, чтобы заработать. Комментируя aif.ru опубликованное в соцсетях заявление актера о желании посетить РФ, продюсер Леонид Дзюник отметил, что его гонорар может составить 10 миллионов долларов.