Ученый Куликов: картофель уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Картофель содержит множество полезных витаминов и минералов. Употребление картофеля помогает повысить работоспособность и выносливость, благодаря растительной клетчатке, которая способствует сжиганию калорий.
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