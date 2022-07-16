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Магуайр про «МЮ»: «Не может каждый сезон идти как по маслу. В этом хотим вернуть клубу трофеи»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр надеется, что новый сезон будет лучше прошлого. «Прошлый сезон был разочаровывающим.

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