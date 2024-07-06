“В Днепре плавают трупы”: журналист Малькевич рассказал, как ВСУ отравили воду в Херсоне

Украина скрывает диагноз заболевших солдат В украинских СМИ появляются сообщения о “загадочной эпидемии”, которая распространяется на территории Херсона и подконтрольной Украине территории Херсонской области.
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