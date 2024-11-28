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ФМБА: Молодость могут "продлить" до 60 лет

ФМБА: Молодость могут "продлить" до 60 лет

Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила о возможности продления возраста молодости до 60 лет. В настоящее время молодым считается возраст до 44 лет.

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