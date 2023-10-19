Ученые назвали средний возраст наступления старости у россиян

Ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН провели исследование, которое выявило возраст наступления старости для россиян в субъективном восприятии: как выяснилось, в среднем этот порог составляет 70,7 года.