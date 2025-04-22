Возможно, вы замечали, что нижняя часть корабля, скрытая под водой, почти всегда ярко-красная. Но зачем? Давайте разберёмся, почему корпус кораблей ниже ватерлинии красится в красный?Оказывается, не каждое судно строго соблюдает «красный дресс-код»:✔ Круизные лайнеры часто красят ватерлинию в синий или чёрный, чтобы сохранить элегантный белый силуэт✔ Военные корабли иногда отказываются от красного ради маскировки — например, выбирают тёмно-серый или чёрный✔ Некоторые суда делают двухцветное днище: красный снизу + контрастная полоса вышеwikipedia{reklama}Но классический красный низ всё равно остаётся самым популярным.