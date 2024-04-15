Энергия растущей Луны: гороскоп для всех знаков на период с 15 по 21 апреля Алёна ЮрьеваПериод с 15 по 21 апреля обещает интересные изменения и вызовы для всех знаков зодиака, благодаря растущей Луне, начинающей свой цикл в созвездии Рака.