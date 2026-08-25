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Мировое обозрение

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Песков исключил внешнее управление Донбассом из США

Песков исключил внешнее управление Донбассом из США

Кремль отрезал все варианты внешнего управления Донбассом, и сделал это максимально жестко. Пока Киев и западные столицы обсуждают «свободные экономические зоны» и «международные администрации», Москва напоминает: это территория РФ, и точка.

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