"Я не упал, шеф, меня уронили": В старом анекдоте уже всё есть про крах рубля. Финансовый аналитик Ян Арт разложил по полочкам всё то, что происходит с нашей национальной валютой, откуда все эти колебания с курсом и как решать эту проблему.
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