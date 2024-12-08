"Я не упал, шеф, меня уронили": В старом анекдоте уже всё есть про крах рубля. Финансовый аналитик Ян Арт разложил по полочкам всё то, что происходит с нашей национальной валютой, откуда все эти колебания с курсом и как решать эту проблему.