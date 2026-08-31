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Регионы России

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Испания обвиняет соцсети, связанные с Россией и Израилем, в распространении дезинформации о миграционном кризисе в Сеуте

Испания обвиняет соцсети, связанные с Россией и Израилем, в распространении дезинформации о миграционном кризисе в Сеуте

После 30 и 31 июля участились случаи распространения фейковых новостей в социальных сетях, связанных как с Россией, так и с Израилем, а также с международным ультраправым движением.

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