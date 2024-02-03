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35-ваттный процессор Intel Core i9-14900T не уступает в производительности 65-ваттному AMD Ryzen 9 7900, но есть нюанс

35-ваттный процессор Intel Core i9-14900T не уступает в производительности 65-ваттному AMD Ryzen 9 7900, но есть нюанс

35-ваттный 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900T протестировали в Geekbench 6, и, несмотря на свои низкие частоты (1,1-5,5 ГГц), он оказался довольно мощным: разница с Core i9-14900K (3,2-6,0 ГГц) составила всего около 22%.

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