35-ваттный процессор Intel Core i9-14900T не уступает в производительности 65-ваттному AMD Ryzen 9 7900, но есть нюанс

35-ваттный 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900T протестировали в Geekbench 6, и, несмотря на свои низкие частоты (1,1-5,5 ГГц), он оказался довольно мощным: разница с Core i9-14900K (3,2-6,0 ГГц) составила всего около 22%.